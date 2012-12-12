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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 15:34 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:市场关注美联储会议

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* 一些期权架构令美元/日圆无法上探83.00.

* 澳元/美元的上涨趋势未变,不过可能会在美联储会后面临一些获利了结的卖盘.

* 关注点包括:德国CPI,法国数据,美联储会议结果. (完)

(编译 高琦; 审校 隋芬)

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