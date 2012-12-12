更正-新兴汇市:多数持坚,受对美联储采取宽松举措的预期支撑

(更正:因文末表格有误,修改当日涨跌幅) 路透新加坡12月12日 - 韩元周三连续第三天触及15个月高位,多数新兴亚币持坚,受对美国将采取更多货币刺 激措施的预期支撑. 韩元兑美元 升至2011年9月以来高位1,073.6后,朝鲜发射火箭的新闻令韩元回吐升幅. 但韩元日内仍上涨,该消息对亚币影响有限. 市场人士称,12月德国投资者信心大幅好转,引发德国经济今冬或免于衰退的希望,协助支撑亚币等高风险资产 . "市场并寄望美联储今日稍后会议,很多人预计将以新一轮购债措施取代即将到期的"卖短买长(扭转操作,twis t operation),"巴克莱亚太(除日本)策略师NickVerdi称. 美联储料将继续实施抵押支持债券购买计划,并以新的购债举措接替即将到期的卖短买长(扭转操作)计划. 联储会议之后,投资者焦点或将转到美国财政悬崖磋商上去. 尽管市场人士普遍对12月底前达成协议持乐观态度,但也有人抱有怀疑. "看上去两党不像是能在年底前达成协议的样子."巴克莱的Verdi称,"若真是这样,我认为风险偏好将降温,亚 币也将下跌.所以我认为亚币近期上涨空间有限." 亚洲 当日 今年以来 2011年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 82.87 82.57 -0.36 -7.18 76.92 坡元 1.2213 1.2212 -0.01 +6.19 1.2969 台币 29.108 29.122 +0.05 +4.06 30.290 韩元 1074.60 1076.70 +0.20 +7.18 1151.80 泰铢 30.62 30.62 +0.00 +3.04 31.55 菲律宾披索 40.98 40.96 -0.04 +6.99 43.84 印尼卢比 9625.00 9630.00 +0.05 -5.87 9060.00 印度卢比 54.19 54.28 +0.17 -1.88 53.17 马币 3.0530 3.0575 +0.15 +3.78 3.1685 人民币 6.2502 6.2460 -0.07 +0.70 6.2940 (完)