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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 17:34 BJT

更正-新兴汇市:多数持坚,受对美联储采取宽松举措的预期支撑

(更正:因文末表格有误,修改当日涨跌幅)
    路透新加坡12月12日 - 韩元周三连续第三天触及15个月高位,多数新兴亚币持坚,受对美国将采取更多货币刺
激措施的预期支撑.

    韩元兑美元 升至2011年9月以来高位1,073.6后,朝鲜发射火箭的新闻令韩元回吐升幅.
    
    但韩元日内仍上涨,该消息对亚币影响有限.
    
    市场人士称,12月德国投资者信心大幅好转,引发德国经济今冬或免于衰退的希望,协助支撑亚币等高风险资产
.
    
    "市场并寄望美联储今日稍后会议,很多人预计将以新一轮购债措施取代即将到期的"卖短买长(扭转操作,twis
t operation),"巴克莱亚太(除日本)策略师NickVerdi称.

    美联储料将继续实施抵押支持债券购买计划,并以新的购债举措接替即将到期的卖短买长(扭转操作)计划.
    
    联储会议之后,投资者焦点或将转到美国财政悬崖磋商上去.
    
    尽管市场人士普遍对12月底前达成协议持乐观态度,但也有人抱有怀疑.
    
    "看上去两党不像是能在年底前达成协议的样子."巴克莱的Verdi称,"若真是这样,我认为风险偏好将降温,亚
币也将下跌.所以我认为亚币近期上涨空间有限."

          
                                                 亚洲          当日        今年以来       2011年
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 日圆                                 82.87         82.57         -0.36         -7.18         76.92
 坡元                                1.2213        1.2212         -0.01         +6.19        1.2969
 台币                                29.108        29.122         +0.05         +4.06        30.290
 韩元                               1074.60       1076.70         +0.20         +7.18       1151.80
 泰铢                                 30.62         30.62         +0.00         +3.04         31.55
 菲律宾披索                           40.98         40.96         -0.04         +6.99         43.84
 印尼卢比                           9625.00       9630.00         +0.05         -5.87       9060.00
 印度卢比                             54.19         54.28         +0.17         -1.88         53.17
 马币                                3.0530        3.0575         +0.15         +3.78        3.1685
 人民币                              6.2502        6.2460         -0.07         +0.70        6.2940
 (完)

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