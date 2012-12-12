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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:59 BJT

表格: 英国11月请领失业金人数下降3千人,预估为增加7千人

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
                    8月-10月    5月-7月     2011年          预估
                                            8月-10月       
   失业人口(百万)   2.510*      2.592       2.637          
                                                           
   失业率(%)        7.8         8.1         8.3             7.8
                                                           
   三个月变动(千)   -82,000     --          --             
                                                           
 
    * 失业人口为2011年3-5月以来最低.
 
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 (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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