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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 16:07 BJT

《汇市简讯》FED会议结果出炉前英镑/美元走坚,关注英国下任央行总裁

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* 市场预期美联储会议将宣布刺激措施,协助支撑英镑/美元

* 买盘在1.6100及1.6080美元.1.6100为英镑由周二高点1.6122回落后触及的低点

* 卖盘在1.6130(12月6日高点在1.6128,而12月4日高位在1.6131)

* 加拿大央行总裁卡尼将把加国经验带入英国央行

* 媒体报导称,卡尼预期英国央行将有重大转变(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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