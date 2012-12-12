表格: 欧元区10月工业生产较上月下降1.4%,远逊预期

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
以下为详细数据(变动百分比):
5月 6月 7月 8月 9月 10月 欧元区 整体产出 0.9 -0.4 0.5 0.9 -2.3 -1.4 半成品 0.4 -0.5 0.2 0.1 -1.8 -1.2 能源 -1.3 1.2 -0.7 0.7 -0.2 -1.5 资本财 1.2 -1.2 2.1 1.5 -3.2 -3.0 耐久消费品 0.6 0.4 -0.1 2.8 -3.5 -3.8 非耐久消费品 2.0 -0.7 -0.4 1.7 -2.7 1.2
欧盟 整体产出 0.8 -0.7 1.0 0.5 -2.1 -1.0 半成品 0.5 -0.9 0.5 0.0 -1.6 -1.0 能源 -0.9 0.4 0.4 0.5 -1.6 -1.0 资本财 1.2 -0.9 2.1 0.7 -2.6 -2.3 耐久消费品 0.7 -0.8 1.1 1.6 -3.0 -1.5 非耐久消费品 2.3 -1.2 0.2 1.2 -2.1 0.6 (完)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)