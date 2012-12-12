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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:17 BJT

表格: 欧元区10月工业生产较上月下降1.4%,远逊预期

以下为详细数据(变动百分比):

5月 6月 7月 8月 9月 10月 欧元区 整体产出 0.9 -0.4 0.5 0.9 -2.3 -1.4 半成品 0.4 -0.5 0.2 0.1 -1.8 -1.2 能源 -1.3 1.2 -0.7 0.7 -0.2 -1.5 资本财 1.2 -1.2 2.1 1.5 -3.2 -3.0 耐久消费品 0.6 0.4 -0.1 2.8 -3.5 -3.8 非耐久消费品 2.0 -0.7 -0.4 1.7 -2.7 1.2

欧盟 整体产出 0.8 -0.7 1.0 0.5 -2.1 -1.0 半成品 0.5 -0.9 0.5 0.0 -1.6 -1.0 能源 -0.9 0.4 0.4 0.5 -1.6 -1.0 资本财 1.2 -0.9 2.1 0.7 -2.6 -2.3 耐久消费品 0.7 -0.8 1.1 1.6 -3.0 -1.5 非耐久消费品 2.3 -1.2 0.2 1.2 -2.1 0.6 (完)

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如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校)

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