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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:10 BJT

表格: 瑞士12月ZEW投资者信心指数改善,升到负15.5

路透苏黎世12月12日 - 德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士12月ZEW投资者信心指数为负15.5,11月为负27.9.

12年12月 12年11月 11年12月 预期指数(投资者信心) -15.5 -27.9 -72.0 现况指数 6.6 0.0 -20.0 (完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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