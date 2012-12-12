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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 17:20 BJT

台湾债市: 101/9R期10年公债中,证券业卖超15亿台币

路透台北12月12日 - 台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统
中,10年增额公债101/9R 交易资料如下:(单位:亿台币)
 业别        买进        卖出        买卖超金额
                                     
 银行业      24.00       12.50       +11.50
 票券业      3.50        0.00        +3.50
 证券业      22.50       37.50       -15.00

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