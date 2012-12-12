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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 16:37 BJT

欧洲汇市: 澳元兑美元升至三个月高点

路透伦敦12月12日 - 周三周澳元兑美元升至三个月高点,因一些投资
者预期美联储将进一步放松货币政策.
    
    澳元兑美元 最新上涨0.1%至1.0542美元,为9月中旬以来最高
.市场市参与者称在1.0550处存在期权障碍,短线阻力位在9月17日高位1.0
564附近.(完)

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