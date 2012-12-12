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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 17:37 BJT

台湾债市: 101/9期借券成交40亿台币,加权平均利率0.5479%

路透台北12月12日 - 台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节
如下:
    
 期别        成交值      最高利率    最低利率    加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                 率                      
 101/9       40          0.6200      0.2600      0.5479      143.5        (143.0) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)

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