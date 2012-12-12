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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:00 BJT

台湾央行: 共发行6,326亿台币存单,发行余额减77亿

路透台北12月12日 - 台湾央行周三公布,今日共发行6,326亿台币存
单,若相较存单到期金额6,403亿,存单发行余额减77亿. 
    
    央行存单各天期发行金额如下: 
 天期        利率%       金额(亿台币) 
                                      
 30天期      0.87                6,206
                         
 91天期      0.93                   98
                         
 182天期     1.05                   22
                         
   
    
    央行上日共发行244台币存单.  
        
    央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,
903.9亿台币.   
    
    拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负113亿台币;累计
超额准备为负500亿台币,加计前期1%的超额准备为953亿台币.(完) 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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