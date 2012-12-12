台湾央行: 共发行6,326亿台币存单,发行余额减77亿

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透台北12月12日 - 台湾央行周三公布,今日共发行6,326亿台币存 单,若相较存单到期金额6,403亿,存单发行余额减77亿. 央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,206 91天期 0.93 98 182天期 1.05 22 央行上日共发行244台币存单. 央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5, 903.9亿台币. 拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负113亿台币;累计 超额准备为负500亿台币,加计前期1%的超额准备为953亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。