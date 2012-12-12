台湾央行: 共发行6,326亿台币存单,发行余额减77亿

路透台北12月12日 - 台湾央行周三公布,今日共发行6,326亿台币存 单,若相较存单到期金额6,403亿,存单发行余额减77亿. 央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,206 91天期 0.93 98 182天期 1.05 22 央行上日共发行244台币存单. 央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5, 903.9亿台币. 拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负113亿台币;累计 超额准备为负500亿台币,加计前期1%的超额准备为953亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)