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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 16:44 BJT

台湾央行: 共发行3,601.1亿台币存单,存单余额减60.05亿台币

路透台北1月4日 - 台湾央行周五公布,今日共发行3,601.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,661.15亿,存单发行余额减60.05亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,480.1 91天期 0.93 93.0 182天期 1.05 28.0

央行上日共发行324亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,707.25台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为429亿台币;累计超额准备为4,413亿台币,加计前期1%的超额准备为5,866亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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