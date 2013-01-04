台湾央行: 共发行3,601.1亿台币存单,存单余额减60.05亿台币

路透台北1月4日 - 台湾央行周五公布,今日共发行3,601.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,661.15亿,存单发行余额减60.05亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,480.1 91天期 0.93 93.0 182天期 1.05 28.0

央行上日共发行324亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,707.25台币.