台湾央行: 共发行3,601.1亿台币存单,存单余额减60.05亿台币

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透台北1月4日 - 台湾央行周五公布,今日共发行3,601.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,661.15亿,存单发行余额减60.05亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,480.1 91天期 0.93 93.0 182天期 1.05 28.0
央行上日共发行324亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,707.25台币.
拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为429亿台币;累计超额准备为4,413亿台币,加计前期1%的超额准备为5,866亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。