《汇市简讯》美元/日圆上档面临障碍位,但选择权波动率上扬

0825GMT

* 美元/日圆选择权波动率上扬,现汇上看分布于82.90-83.50-83.75之间的障碍位

* 部分障碍选择权将在周五到期,但多数在下周二及周五(12月21日)

* 基于近期的避险对冲活动,上述到期日将受关注

* 83.00为重大障碍位

* 一周期价平选择权在日本大选之前出现买气,波动率目前为10.5%,上日为9.25%