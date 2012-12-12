路透基点: 中煤合资公司榆林能源化工寻求187亿元人民币贷款

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点报导,中国中煤能源昨日宣布,其在陕西榆林的参股公司正寻求187亿元人民币(30亿美元)贷款,用于支持当地能源及化工项目.

中国建设银行陕西分行担任牵头行,其中180亿元人民币10年期贷款用于购买固定资产,7亿元贷款用作运营资本.公告称,用作运营资本的贷款期限将不超过一年,而且将于2014年获得这部分贷款.

一名银行业消息人士称,另有八家银行寻求加入交易,包括中国农业银行、北京银行、中国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行及中国邮政储蓄银行.

该贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年还款一次．预计今年底或明年初签署协议．

贷款将用于靖边县的能源化工综合利用区域建设，多座化工能源工厂座落于此．

中煤公告显示，借款人为陕西延长石油集团榆林能源化工有限公司，这是中国中煤（30%）与陕西延长石油集团（70%）合资建立的企业．这两家股东将按各自股权比例为贷款提供担保．