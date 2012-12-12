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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:16 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月12日

路透12月12日 - 
伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种       最新库存        变动
     铜         269,200      +7,475
     锡          11,595        +190
     铅         350,925      -1,975
     锌       1,225,700       -3200
     铝       5,167,650      -9,650
     镍         137,622        +150
   铝合金        87,740        持平
   NASAAC       146,880        持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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