路透基点: 中国忠旺2亿美元三年期境外贷款将于下周完成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市的中国忠旺高至2亿美元的三年期境外定期贷款定于下周五完成.
牵头行兼簿记行台湾银行、野村及台新银行11月26日开始为这笔子弹式贷款组建银团.这三家银行各自承贷5,000万美元.
银行受邀按三个级别加入银团.前端费按3,000万美元或以上、2,000-2,900万美元、2,000万美元以下这三个贷款区间,分别为110、75和50个基点.
财务约束条件包括,有形资产净值为140亿元人民币(22.4亿美元),净债务比率最高为1.5倍,利息保障倍数最低为1.5倍.
与先前报导一样,贷款利率为一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点.所筹资金将用作运营资本.
这将是该公司第一笔境外银团贷款.(完) (编译 程琳; 审校 高琦)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。