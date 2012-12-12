路透基点: 中国忠旺2亿美元三年期境外贷款将于下周完成

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市的中国忠旺高至2亿美元的三年期境外定期贷款定于下周五完成.

牵头行兼簿记行台湾银行、野村及台新银行11月26日开始为这笔子弹式贷款组建银团.这三家银行各自承贷5,000万美元.

银行受邀按三个级别加入银团.前端费按3,000万美元或以上、2,000-2,900万美元、2,000万美元以下这三个贷款区间,分别为110、75和50个基点.

财务约束条件包括,有形资产净值为140亿元人民币(22.4亿美元),净债务比率最高为1.5倍,利息保障倍数最低为1.5倍.

与先前报导一样,贷款利率为一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点.所筹资金将用作运营资本.