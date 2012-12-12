版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:35 BJT

国际油市: IEA上调今明两年全球石油日需求增速预估

* IEA将对非OPEC国家2013年石油日供应增速预估上调3万桶至89万桶,当前的2013年日供应预估为5,420万桶

* IEA将2012年全球石油日需求增速预估上调13万桶至80万桶,并将2013年日需求增速预估上调3.5万桶至86.5万桶

* IEA将2012年全球石油日需求预估上调7万桶至8,966万桶,2013年日需求预估上调11万桶至9,052万桶

* IEA称欧洲石油需求在第三季大减且创2008年危机开始以来的最大萎缩幅度,但亚洲石油需求稳健

* IEA称OPEC原油日供应在11月上升7.5万桶至3,122万桶,受沙特、安哥拉、阿尔及利亚与利比亚供应增长带动

* IEA称非OPEC国家原油日供应在11月大增66万桶至5,400万桶,因北海、巴西和美国产出增长强劲 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐