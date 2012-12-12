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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:39 BJT

国际油市:伊朗称希望OPEC削减当前的石油产出目标

路透维也纳12月12日 - 伊朗周三表示倾向石油输出国组织(OPEC)产出目标降至每日2,800万桶,但当前也乐于接受维持每日3,000万桶的目标.

伊朗石油部长Rostam Qasemi在OPEC在维也纳即将开会前作出上述评论.

Qasemi称,他将"坚持"OPEC减少实际产量至符合3,000万桶目标.OPEC周二公布的报告显示,11月OPEC每日产出3,080万桶石油.

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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