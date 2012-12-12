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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:43 BJT

国际油市: 阿尔及利亚石油部长称OPEC产出略微偏高

路透维也纳12月12日 - 阿尔及利亚石油部长Youcef Yousfi称担心石油需求的下滑与高库存,认为OPEC产出略微偏高.(完)

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