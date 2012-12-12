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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:00 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元在英国就业数据公布后涨至五周高点

* 英镑兑美元涨至五周高点1.6134美元

* 英镑兑美元 上涨,此前英国公布失业数据

路透伦敦12月12日 -

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