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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:55 BJT

国际油市: 伊拉克称若有减产必要,其它OPEC国家也应减产

路透维也纳12月12日 - 伊拉克驻石油输出国组织(OPEC)负责人Falah Alamri称,若有必要减产,其它OPEC产油国也应分担减产之责.

他表示:"伊拉克永远不会减产...过去两年增产的一些国家,应该这么做.这是主权问题,不是OPEC的问题."(完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)

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