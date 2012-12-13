台湾债市: 实质买盘积极参与10年债标售,有利殖利率维持低档

路透台北12月13日 - 台湾债市殖利率周四小幅收高,因美联储新的货币宽松计画令美债价 格下跌与台股持续走强.不过中午标售的101/9R结果显示,实质买盘的需求依旧强劲,再加上182 天期国库券标售结果也显示市场资金浮滥依旧,令殖利率弹幅受到限制. 交易商认为,101/9R得标比例,银行就占了一半,连保险业也拿了13.75%,显示投资买盘去化资 金的需求十分殷切,由于该期现券筹码也相对稳定,因此有助于中长券端殖利率持稳低档,预料明 日101/9R发行前交易殖利率仍不脱在1.13-1.15%区间整理. "实质买盘10年券要拿,182天国库券也要标,钱真的很多."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则提及,从近期冷券筹码稳定度颇高即可得知,实质买盘对101/9R的需求也 会很强.尤其近期台股表现亮眼,金融机构不需为了年底作帐而有卖券需求,更将强化的债市殖利 率的僵固性. 台湾央行今日中午标售10年期公债101/9R,得标利率为1.147%,符合市场预期,续创该年期券标 售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重49.75%、证券业28.0%、保险业13 .75%、票券业8.5%. 央行同时也标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低 于市场预期的0.63%附近. 台湾股市周四上涨0.9%至近三个月最高水准,尾随其他地区股市的走势,加权股价指数 大涨66.90点至7,757.09点,为9月24日以来最高收位. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 101/3 <A01103=TW 0.00 0.6700 0.6700-0.6 0.5 O> 700 5 101/6 <A01106=TW +0.25 0.8800 0.8800-0.8 5.5 O> 800 10 101/9R <A01109R=T +0.18 1.1436 1.1403-1.1 127.5 WO> 455 美债价格受美联储推出新宽松政策打击,昨晚与今日亚洲盘均呈下跌走势.10年期美债收益 率 周四在亚洲盘上涨至1.716%,触及11月初以来的高点,周三纽约尾盘报1.685%. 虽然美债表现偏空,不过交易商认为,可能要等美债10年期殖利率弹破1.80%以后,才会对台 债造成负面影响,而且弹升的幅度恐怕也不大. 一证券商交易员说,美国的宽松货币政策,可能激励更多热钱流向台湾等新兴国家,在资金行 情簇拥下,台债短券料将获益,因此对国际债市偏弱的现象可能会刻意忽略. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1440 5 101/6 0.8800 2 101/3 0.6700 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)