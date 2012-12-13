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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 15:28 BJT

台湾债市: 实质买盘积极参与10年债标售,有利殖利率维持低档

路透台北12月13日 - 台湾债市殖利率周四小幅收高,因美联储新的货币宽松计画令美债价
格下跌与台股持续走强.不过中午标售的101/9R结果显示,实质买盘的需求依旧强劲,再加上182
天期国库券标售结果也显示市场资金浮滥依旧,令殖利率弹幅受到限制.

  交易商认为,101/9R得标比例,银行就占了一半,连保险业也拿了13.75%,显示投资买盘去化资
金的需求十分殷切,由于该期现券筹码也相对稳定,因此有助于中长券端殖利率持稳低档,预料明
日101/9R发行前交易殖利率仍不脱在1.13-1.15%区间整理.

  "实质买盘10年券要拿,182天国库券也要标,钱真的很多."一证券商交易员说.

  另一证券商交易员则提及,从近期冷券筹码稳定度颇高即可得知,实质买盘对101/9R的需求也
会很强.尤其近期台股表现亮眼,金融机构不需为了年底作帐而有卖券需求,更将强化的债市殖利
率的僵固性.
      
  台湾央行今日中午标售10年期公债101/9R,得标利率为1.147%,符合市场预期,续创该年期券标
售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重49.75%、证券业28.0%、保险业13
.75%、票券业8.5%. 央行同时也标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低
于市场预期的0.63%附近. 
    
  台湾股市周四上涨0.9%至近三个月最高水准,尾随其他地区股市的走势,加权股价指数 
大涨66.90点至7,757.09点,为9月24日以来最高收位.
    
    
                收盘价                   涨跌幅     报价(%)     区间(%)     成交值 
       年期        期别                  (基点)                            (亿台币)
          2       101/3  <A01103=TW        0.00      0.6700  0.6700-0.6         0.5
                                 O>                                 700  
          5       101/6  <A01106=TW       +0.25      0.8800  0.8800-0.8         5.5
                                 O>                                 800  
         10      101/9R  <A01109R=T       +0.18      1.1436  1.1403-1.1       127.5
                                WO>                                 455  
    美债价格受美联储推出新宽松政策打击,昨晚与今日亚洲盘均呈下跌走势.10年期美债收益
率           周四在亚洲盘上涨至1.716%,触及11月初以来的高点,周三纽约尾盘报1.685%.
    
    虽然美债表现偏空,不过交易商认为,可能要等美债10年期殖利率弹破1.80%以后,才会对台
债造成负面影响,而且弹升的幅度恐怕也不大. 
    
    一证券商交易员说,美国的宽松货币政策,可能激励更多热钱流向台湾等新兴国家,在资金行
情簇拥下,台债短券料将获益,因此对国际债市偏弱的现象可能会刻意忽略.    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1440
          5       101/6                       0.8800
          2       101/3                       0.6700
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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