路透基点: 14家银行参与台湾实联中国3亿美元贷款案-RLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称,实联中国控股公司3亿美元三年期定期贷款案完成,有14家银行参贷.
永丰银行、中国信托商业银行、华南银行、新光商业银行、台北富邦银行和合作金库参贷,将共担牵头行和簿记行.原始牵头行兼簿记行为兆丰国际商业银行.
土地银行、上海商业储蓄银行、台新银行和元大商业银行任副牵头行.
台湾银行、彰化银行、日盛国际商业银行和台湾企银以参贷行身份加入.
签约预计将在12月进行.
一如此前报导,本项无担保子弹式贷款由借款人的三个主要股东提供担保,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点.若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差超过35个基点,该借款人将支付差额部分.
承贷4,000万美元或以上的银行可获牵头行和簿记行头衔,综合收益242个基点,先付费用36个基点. 承贷3,000-3,900万美元的银行获先付费用28个基点;承贷2,000-2,900万美元的银行获先付费用20个基点.
取得资金将作为再融资及在中国的资本支出.
借款方在中国投资碳酸钠制造,该公司约30%股权由台玻集团间接拥有.(完)
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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