路透基点: 14家银行参与台湾实联中国3亿美元贷款案-RLPC

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称,实联中国控股公司3亿美元三年期定期贷款案完成,有14家银行参贷.

永丰银行、中国信托商业银行、华南银行、新光商业银行、台北富邦银行和合作金库参贷,将共担牵头行和簿记行.原始牵头行兼簿记行为兆丰国际商业银行.

土地银行、上海商业储蓄银行、台新银行和元大商业银行任副牵头行.

台湾银行、彰化银行、日盛国际商业银行和台湾企银以参贷行身份加入.

签约预计将在12月进行.

一如此前报导,本项无担保子弹式贷款由借款人的三个主要股东提供担保,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点.若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差超过35个基点,该借款人将支付差额部分.

承贷4,000万美元或以上的银行可获牵头行和簿记行头衔,综合收益242个基点,先付费用36个基点. 承贷3,000-3,900万美元的银行获先付费用28个基点;承贷2,000-2,900万美元的银行获先付费用20个基点.

取得资金将作为再融资及在中国的资本支出.