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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:32 BJT

希腊金融: 若国际贷款人加大支持,希腊将接受全部的债券回购要约

路透雅典12月12日 - 希腊周三表示,若国际借款人能够将援助贷款金额提高12.9亿欧元,则希腊将全部接受投资者欲回售给希腊的总计319亿欧元债券.

欧元区贷款人已经拨备出约100亿欧元,用于债券回购,但希腊声称要想买回投资者欲回售的全部债券,将需要112.9亿欧元.

希腊债务机构表示,将以约相当于面值33.8%的平均价格回购债券.(完) (编译 隋芬; 审校 程琳)

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