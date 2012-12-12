IEA月报: 2013年全球石油需求料迟滞,供应面将保持良好

IEA还表示,2013年全球对OPEC石油的日需求量预估维持在2,990万桶不变.11月OPEC日产量为3,122万桶.

不过,IEA预计周三在维也纳举行会议的OPEC石油部长们不会决定采取任何减产措施,但鉴于油价相对稳健,他们有可能延长采用当前的目标日产量3,000万桶.

"会议召开前,大多数与会石油部长均暗示将维持目标产量不变,尽管今年的日均产量比当前目标高出150万桶,"IEA称.

"布兰特原油期货价格今年的确有望超过2011年创下的纪录高位,受关键产油国的政治风险加剧支撑,这些关键产油国有的是OPEC国家,有的不是."IEA称.

IEA还称,伊朗11月原油日产量小降2万桶,至270万桶,初步船运数据显示,伊朗12月石油产量可能因为国际制裁进一步减少.