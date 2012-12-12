IEA月报: 2013年全球石油需求料迟滞,供应面将保持良好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IEA还表示,2013年全球对OPEC石油的日需求量预估维持在2,990万桶不变.11月OPEC日产量为3,122万桶.
不过,IEA预计周三在维也纳举行会议的OPEC石油部长们不会决定采取任何减产措施,但鉴于油价相对稳健,他们有可能延长采用当前的目标日产量3,000万桶.
"会议召开前,大多数与会石油部长均暗示将维持目标产量不变,尽管今年的日均产量比当前目标高出150万桶,"IEA称.
"布兰特原油期货价格今年的确有望超过2011年创下的纪录高位,受关键产油国的政治风险加剧支撑,这些关键产油国有的是OPEC国家,有的不是."IEA称.
IEA还称,伊朗11月原油日产量小降2万桶,至270万桶,初步船运数据显示,伊朗12月石油产量可能因为国际制裁进一步减少.
"下个月伊朗原油日出口量预计将减少,减少趋势将持续至新年--达到接近每日100万桶的水准--因为欧盟和亚洲国家进一步减少进口伊朗原油,以确保不失去进入美国金融系统的渠道."IEA称.(完) (编译 白云; 审校 田建华)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。