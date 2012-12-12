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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:31 BJT

欧元债市: 意大利标售一年期债券的收益率创下3月以来最低

路透米兰12月12日 - 意大利一年期公债标售成本降至3月来最低,因需求旺盛.这是总理蒙堤宣布提前辞职以来该国首次发债.

意大利此次按计划标售了65亿欧元一年期BOT债券,得标收益率(殖利率)为1.456%.

大规模债券赎回帮助意大利压低了短期举债成本.

此次投标倍数为1.94倍,高于一个月前标债的1.76.(完)

(编译 程琳; 审校 高琦)

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