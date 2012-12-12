主要国家经济指标预测--12月13日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.10% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- 0.40% 0830 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标 第四季 0.13% 0.25% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.20% -0.20% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2.50% 2.50% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.30% -0.30% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2.60% 2.60% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负16 负21 1330 美国零售销售(较前月) 11月 0.50% -0.30% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.50% -0.20% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1.80% 2.30% 美国核心PPI(较前月) 0.20% -0.20% 美国核心PPI(较上年同期) 2.20% 2.10% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月8日当周 37 37 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8 美国续请失业金人数(万人) 12月1日当周 321 320.5 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 0.10% 0.20% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 0.40% 0.70% 30 澳洲新车销售 11月 -- -2.80% -- 韩国央行公布基准利率 12月 2.75% 2.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.20% 韩国进口物价(较上年同期) -- -6.40% 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3 日本短观大型非制造业景气判断指数 正5 正8 日本短观小型制造业景气判断指数 负20 负14 日本短观小型非制造业景气判断指数 负12 负9 日本短观大型企业资本支出 5.00% 6.40% 日本短观小型企业资本支出 2.90% 持平 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 12月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 +7.8% -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.1% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.9% +2.0% 0745 法国经常帐(亿欧元) 10月 赤字28 -- 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 -0.2% 持平 法国HICP(较上年同期) +1.6% +1.8% 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少0.3 增加0.7 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.8% 7.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -1.4% +0.2% 欧元区工业生产(较上年同期) -3.6% -2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 负15.5 -- 1200 美国抵押贷款指数 12月7日当周 931.2 -- 美国再融资指数 5242.9 -- 1330 美国进口价格 11月 -0.9% -0.5% 美国出口价格 -0.7% 持平 1730 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0-0.25% -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,721 赤字1,500 2145 新西兰食品价格指数 11月 -0.8% --
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。