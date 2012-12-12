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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--12月13日****

路透12月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 12月13日(四)                                                                                         
 GMT时间   经济指标/活动                                  公布时段               预估值           前值
   0030    澳洲新车销售                                   11月                       --          -2.8%
                                                                                         
                                                                                         
   0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                    11月                       --         -0.10%
           瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                           --          0.40%
   0830    瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标                    第四季                  0.13%          0.25%
   0900    意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月终值               -0.20%         -0.20%
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  2.50%          2.50%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                -0.30%         -0.30%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                             2.60%          2.60%
   1100    英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                12月                     负16           负21
   1330    美国零售销售(较前月)                           11月                    0.50%         -0.30%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                                          持平           持平
   1330    美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                11月                   -0.50%         -0.20%
           美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                    1.80%          2.30%
           美国核心PPI(较前月)                                                    0.20%         -0.20%
           美国核心PPI(较上年同期)                                                2.20%          2.10%
   1330    美国一周初请失业金人数(万人)                   12月8日当周                37             37
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                          --           40.8
           美国续请失业金人数(万人)                       12月1日当周               321          320.5
   1330    加拿大新屋价格(较前月)                         10月                    0.10%          0.20%
   1500    美国企业库存(较前月)                           10月                    0.40%          0.70%
    30     澳洲新车销售                                   11月                       --         -2.80%
    --     韩国央行公布基准利率                           12月                    2.75%          2.75%
   2100    韩国出口物价(较上年同期)                       11月                       --         -5.20%
           韩国进口物价(较上年同期)                                                  --         -6.40%
   2350    日本短观大型制造业景气判断指数                 第四季                   负10            负3
           日本短观大型非制造业景气判断指数                                         正5            正8
           日本短观小型制造业景气判断指数                                          负20           负14
           日本短观小型非制造业景气判断指数                                        负12            负9
           日本短观大型企业资本支出                                               5.00%          6.40%
           日本短观小型企业资本支出                                               2.90%           持平
 

 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 12月12日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段           现值           预估值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                             10月          +7.8%               --
 0700      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     11月终值          -0.1%            -0.1%
           德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.9%            +1.9%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  -0.2%            -0.1%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +1.9%            +2.0%
 0745      法国经常帐(亿欧元)                                      10月         赤字28               --
 0745      法国HICP(较前月)                                    11月终值          -0.2%             持平
           法国HICP(较上年同期)                                                  +1.6%            +1.8%
 0930      英国请领失业金人数(万人)                                11月        减少0.3          增加0.7
 0930      英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                 10月           7.8%             7.8%
 1000      欧元区工业生产(较前月)                                  10月          -1.4%            +0.2%
           欧元区工业生产(较上年同期)                                            -3.6%            -2.3%
 1000      瑞士ZEW投资者信心指数                                   12月         负15.5               --
 1200      美国抵押贷款指数                                 12月7日当周          931.2               --
           美国再融资指数                                                       5242.9               --
 1330      美国进口价格                                            11月          -0.9%            -0.5%
           美国出口价格                                                          -0.7%             持平
 1730      美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定                                0-0.25%               --
 1900      美国联邦预算(亿美元)                                    11月      赤字1,721        赤字1,500
 2145      新西兰食品价格指数                                      11月          -0.8%               --

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