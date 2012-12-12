英国经济: 央行首席经济学家预警通胀率还会高烧不退

《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
"展望未来,这个调整过程看来可能尚未完成,顽固通胀可能持续一段时间,"他称.
戴尔称,英国经济产能闲置不是衡量通胀压力的可靠指标,他对通胀的态度比英国央行货币政策委员会(MPC)多数成员强硬.
在一般时期,高于平均的失业水平足以使国内通胀下降,不过英国在经济危机后需要进行的经济调整意味着,这仍不足够.
戴尔称,"经济总量这张大饼减少,则家庭所分的也必须减少."
"在对这些实质冲击进行经济调整时,货币政策可起到的作用有限,"他表示."MPC可以尝试采取代价最小的方式,不过最终长痛难免."(完)
(编译 王丽鑫; 审校 田建华)
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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