英国经济: 央行首席经济学家预警通胀率还会高烧不退

"展望未来,这个调整过程看来可能尚未完成,顽固通胀可能持续一段时间,"他称.

戴尔称,英国经济产能闲置不是衡量通胀压力的可靠指标,他对通胀的态度比英国央行货币政策委员会(MPC)多数成员强硬.

在一般时期,高于平均的失业水平足以使国内通胀下降,不过英国在经济危机后需要进行的经济调整意味着,这仍不足够.

戴尔称,"经济总量这张大饼减少,则家庭所分的也必须减少."

"在对这些实质冲击进行经济调整时,货币政策可起到的作用有限,"他表示."MPC可以尝试采取代价最小的方式,不过最终长痛难免."(完)