欧洲已公布经济指标--2012/12/12

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP): 英国 第三季 +1.0-@-r -0.4-@-f -0.1-@-r 德国 第三季 +0.2-@-f +0.3-@-f +0.4-u-f 法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p 意大利 第三季 -0.2-f -0.7-f -2.4-f 消费者物价指数(CPI): 英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7 德国 11月 -0.1-f 持平-f +1.9-f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3-p +0.3-f +2.6-p 生产者物价指数(PPI): 英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5 德国 10月 持平 +0.3 +1.5 法国 10月 +0.5 +0.4-r +2.9 意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3 失业率: 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9-@ 6.9-@-r 法国 第二季 10.2-@ 10-@-r 意大利 10月 11.1-@ 10.8-@-r (注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)