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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 19:35 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/12/12

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP): 英国 第三季 +1.0-@-r -0.4-@-f -0.1-@-r 德国 第三季　 +0.2-@-f +0.3-@-f +0.4-u-f 法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p 意大利 第三季　 -0.2-f -0.7-f -2.4-f 消费者物价指数(CPI): 英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7 德国 11月 -0.1-f 持平-f +1.9-f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3-p +0.3-f +2.6-p 生产者物价指数(PPI): 英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5 德国 10月 持平 +0.3 +1.5 法国 10月 +0.5 +0.4-r +2.9 意大利 10月 　 -0.3 -0.1 +2.3 失业率: 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月　 4.8 4.8 德国 11月 6.9-@ 6.9-@-r 法国 第二季 10.2-@ 10-@-r 意大利 10月 11.1-@ 10.8-@-r (注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

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