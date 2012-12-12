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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 20:33 BJT

国际油市: OPEC同意维持每日3,000万桶的产量目标--OPEC代表

路透维也纳12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)代表称,OPEC周三同意维持每日3,000万桶的产量目标,并仍就认命新秘书长进行辩论.(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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