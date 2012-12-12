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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 21:41 BJT

美国个股: NASDAQ称将收购汤森路透的投资者关系和公共关系等业务

路透12月12日 - 交易所运营商NASDAQ OMX 周三表示,将收购汤森路透 的投资者关系、公共关系和多媒体解决方案业务,并称交易价值为3.9亿美元,以现金方式进行.(完)

(编译 王翔琼; 审校 田建华)

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