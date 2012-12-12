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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 21:37 BJT

表格: 美国11月进口物价较前月下降0.9%,出口物价下降0.7%

路透12月12日 - 美国劳工部周三公布,美国11月进口物价较前月下降0.9%,出口物价较前月下降0.7%. 11月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

11月　 10月 (前值) 12年11月/11年11月 进口物价 -0.9 0.3 0.5 -1.6 出口物价 -0.7 持平 持平 0.7 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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