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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 22:47 BJT

美国热股: COSTCO称季度获利上升,股价回落

路透12月12日 - COSTCO WHOLESALE CORP 表示,季度盈利上升30%,优于预期,因销售增长及得益于会员费用上调上.

周三早盘,COSTCO股价下滑0.82%,报97.51美元.

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