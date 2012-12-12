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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 23:00 BJT

美国热股: 微软增加生产Surface平板电脑,股价上扬

路透12月12日 - 微软 增加生产Surface平板电脑,此为微软为和苹果iPad竞争的新设计,且在本周将向第三方零售商进行推介.

周三早盘,微软股价上涨0.8%,报27.53美元.

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