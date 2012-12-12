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中国财经报道
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2012年 12月 12日 星期三 23:01 BJT
投行观点: Jefferies将Ziopharm Oncology 评级从买入下调至持有,目标价从7美元下调至4美元
以上为即时重消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
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