版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 23:17 BJT

美国热股: 印度政府调查沃尔玛游说活动,后者股价下滑

路透12月12日 - 印度政府公布对沃尔玛 的游说活动展开调查,此前该公司披露的一份报告称,其在四年间支付2,500万美元游说美国议员,帮助该公司进入包括印度在内的海外市场.

周三早盘,沃尔玛股价下跌2.3%,报69.25美元.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐