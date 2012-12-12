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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 23:30 BJT

美国财政:贝纳表示对达成解决财政悬崖协议抱持希望,但仍存在"严重"分歧

路透12月12日--- - 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

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