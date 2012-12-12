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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 23:27 BJT

美国热股: 3M预计明年盈利上升约8%,股价小跌

路透12月12日 - 3M CO 表示,预期明年盈利上升约8%,因美国经济持续缓慢复苏.

周三早盘,3M股价小跌0.3%,报93.39美元.

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