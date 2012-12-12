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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 23:50 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透12月12日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/07/12 较上周 较上年 12/07/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 375.8 4.3 41.2 372.6 0.8 38.5 馏分油 117.7 2.2 -24.7 118.1 3.0 -23.4 汽油 209.3 2.8 -5.0 217.1 5.0 -1.7 取暖油 26.2 -0.2 -13.8 27.1 1.1 -11.8 新配方(RFG)汽油 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 40.7 -0.6 -1.7 39.9 -0.3 -2.1 原油日加工量 15.4 0.1 0.6 15.4 -0.1 0.7 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少230万桶,汽油库存增加220万桶,馏分油库存增加140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 母红; 审校 李军)

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