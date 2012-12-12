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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为1.652%,投标倍数为2.95

路透12月12日 - 美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.652 中值 1.634 低值 1.599 价格/得标 价格 99.753105 高值得标比率 84.32% 投标倍数 2.95 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,045,500 总投标 61,987,845,500 竞争性投标得标 20,980,100,000 非竞争性投标得标 19,945,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/17 到期日 2022/11/15 CUSIP码 912828TY6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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