美国FED:美联储扩大刺激举措规模以支持经济成长

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三加大刺激经济的力度,并对经济复苏的步伐表示失望,因美国预算磋商陷于僵局,加剧了前景的不确定性.
美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．
令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字化门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.
美联储指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.
美联储在声明中指出,"委员会仍担忧如果没有充足的政策宽松度,经济成长可能不够强劲,不足以使就业市场状况持续改善."
决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.
在卖短买长操作中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要利用新发行的货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.
美联储主席贝南克将在1915GMT举行记者会,讨论美联储的最新决定. (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)