美国FED:美联储12月11-12日议息会议后发布的声明摘要

路透12月12日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)12月11-12日货币政策会议后发布的声明摘要: 联邦公开市场委员会(FOMC)自10月会议以来获得的信息显示,近几个月经济活动和就业继续温和扩张,除了天气相关因素有所干扰外.尽管失业率自夏季已经有所下降,但仍处于高位.家庭支出已继续增加,楼市进一步显露改善迹象,但企业固定投资增速已经放缓.通胀一直在略低于委员会较长期目标水准之下,除了临时受到主要是反映能源价格波动的变数影响.较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会仍担心如果没有足够的宽松政策,经济成长可能不够强劲而无法令就业市场状况持续改善.而且全球金融市场压力继续对经济前景构成重大下滑风险.委员会还预期中期通胀率可能处于或低于2%的目标.

为支持经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致与目标最一致的水准.委员会将继续透过按每月400亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS).委员会还将在延长所持证券平均年期计划年底完成后,购买较长期公债,初步进度为每月450亿美元.委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策.且在1月将通过标购继续延长所持公债年期.上述措施,应会对较长期利率构成下压,支持抵押贷款市场,并扶助更广泛金融市场环境更为宽松. 委员会在未来几个月将密切监控未来经济和金融发展信息,如果就业市场前景没有明显改善,委员会将继续购买公债和机构MBS,并动用其它适当的政策工具,直至在物价稳定的前提下实现就业市场明显改善.为决定资产购买规模、进度和组成,委员会将一如既往适当考量可能的功效和购买的成本. 为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进,委员会预计在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的.因此,委员会还决定维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变,且目前预计至少只要失业率仍在6.5%之上,通胀一两年内预计不超过2.5%以及较长期通胀预期仍良好受控,这一水平将是合适的.委员会认为这些门槛符合其稍早所作的基于日期的指引.为决定维持高度宽松货币政策多久,委员会还将考虑其他信息,包括其他就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期,以及金融市场发展读数.在委员会决定开始撤走宽松政策时,将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施. 投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克,副主席杜德利、理事杜克、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、Jerome H. Powell、理事拉斯金、Jeremy C. Stein、理事塔鲁洛、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯、副主席叶伦,投票反对的委员是里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,他反对进一步购买资产,以及为维持异常低利率将是合适的所设定的条件.(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)