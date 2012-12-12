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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 03:12 BJT

〔美国数据〕11月预算赤字增至1,720亿美元,逼近债务上限

路透华盛顿12月12日 - 美国11月预算赤字攀升,逼近债务上限.债务上限已使美国预算磋商复杂化.美国国会需要达成协议,推迟原定明年1月开始实施的节支举措的实施. 美国财政部称,11月财政赤字增至1,720亿美元,高于经济学家预估的1,500亿美元,也高于上年同期的赤字1,370亿美元. 支出增长超过收入增幅,令赤字扩大.11月财政支出从上年同期的大约2,900亿美元上升至3,340亿美元,而11月政府收入从上年同期的1,520亿美元上升至1,620亿美元.(完) (编译 母红; 审校 李军)

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