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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 09:34 BJT

韩国央行: 一如预期维持利率在2.75%不变

路透首尔12月13日 - 韩国央行周四连续第二个月维持利率不变,央行认为今年两次降息已发挥作用,同时也静候数日后的总统大选.

一位媒体官员称,央行货币政策委员会维持指标利率 在2.75%不变,但未做详细说明.央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会.

接受路透调查的16位分析师中有15位预期央行12月按兵不动,然可能会为明年初进一步降息敞开大门.(完) (编译 戴素萍; 审校 沈以文)

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