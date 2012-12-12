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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 07:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                        
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%      成交量
                                                                 
 中国                                                      
 新浪                           44.86     +1.69     +3.90        3143705
 搜狐                           40.45     +1.19     +3.03         883893
 网易                           38.40     +0.40     +1.05        1787757
 百度                           96.09     +1.99     +2.11        4679496
 亚信科技                       10.72     +0.20     +1.90          95893
                                                                        
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.06     -0.13     -0.76        1006324
 联电                            1.99     +0.01     +0.51         375374
 日月光                          4.28     +0.08     +1.90          68119
 矽品精密                        5.37     -0.03     -0.56         549670
 和信超媒体                      0.92     +0.01     +1.10          54213
 友达                            4.41     +0.09     +2.08         237448
 中华电信                       32.39     -0.13     -0.40          26181
 台湾国际航电                   41.08     -0.87     -2.07        3443218
                                                                        
 香港                                                      
 中国移动                       57.51     -0.23     -0.40         110604
 中国联通                       16.11     +0.01     +0.06          94634
 中国电信                       55.50     -0.39     -0.70          16339
 中芯国际                        2.42     +0.00     +0.00          61939
 电讯盈科                        4.31     -0.07     -1.49          27195

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