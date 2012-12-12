《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 44.86 +1.69 +3.90 3143705 搜狐 40.45 +1.19 +3.03 883893 网易 38.40 +0.40 +1.05 1787757 百度 96.09 +1.99 +2.11 4679496 亚信科技 10.72 +0.20 +1.90 95893 台湾 台湾积体电路 17.06 -0.13 -0.76 1006324 联电 1.99 +0.01 +0.51 375374 日月光 4.28 +0.08 +1.90 68119 矽品精密 5.37 -0.03 -0.56 549670 和信超媒体 0.92 +0.01 +1.10 54213 友达 4.41 +0.09 +2.08 237448 中华电信 32.39 -0.13 -0.40 26181 台湾国际航电 41.08 -0.87 -2.07 3443218 香港 中国移动 57.51 -0.23 -0.40 110604 中国联通 16.11 +0.01 +0.06 94634 中国电信 55.50 -0.39 -0.70 16339 中芯国际 2.42 +0.00 +0.00 61939 电讯盈科 4.31 -0.07 -1.49 27195
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。