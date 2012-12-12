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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 07:44 BJT

****日韩经济指标预测--12月13日-12月20日****

路透12月13日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 12月10日当周

 12月12-13日
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周             --      买超4,942
           外资投资日本股市(亿日圆)                                                 --      买超1,843
    
      
 12月13日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 --        韩国央行公布基准利率                                    12月          2.75%          2.75%
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                                11月             --          -5.2%
           韩国进口物价(较上年同期)                                                 --          -6.4%
 2350      日本短观大型制造业景气判断指数                        第四季           负10            负3
           日本短观大型非制造业景气判断指数                                        正5            正8
           日本短观小型制造业景气判断指数                                         负20           负14
           日本短观小型非制造业景气判断指数                                       负12            负9
           日本短观大型企业资本支出                                              +5.0%          +6.4%
           日本短观小型企业资本支出                                              +2.9%           持平
    
    
 12月14日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0430      日本工业生产                                      10月修正值             --          +1.8%
           日本产能利用率指数(较上月)                              10月             --          -5.5%
    
    
        
    * 12月17日当周

 12月17日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
    
 12月18日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2350      日本贸易收支(亿日圆)                                    11月             --      逆差5,490
           日本出口(较上年同期)                                                     --          -6.5%
           日本进口(较上年同期)                                                     --          -1.6%
   
    
 12月19日(三)
 暂无重要经济数据公布
 
        
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0300      日本央行利率决定                                          --             --             --

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