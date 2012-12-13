《中国重要政经日程》--12月13日

12/13(四) --中国社会科学院财经战略研究院、社会科学文献出版社举行十大经济学家中国房地产业发展论坛,并发布《中国住房发展报告(2012-2013)》. --中国国家粮油市场展望会在北京召开,至15日. =============================近日重要政经日程========================== 12/14(五) --2012中国城市发展(冬季)论坛在河北崇礼举行,至15日. 12/15(六) --由三亚·财经国际论坛理事会主办发起,《财经》杂志承办的"三亚·财经国际论坛"在海南省三亚市召开,至16日. 12/20(四) --2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行. 2013/5/9(四) --亚洲天然气峰会在北京举行,至10日. 注: * 代表新增日程