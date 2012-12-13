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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:35 BJT

全球外汇市场12月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

     --  - 欧洲理事会会议
    
    0815 - 瑞士11月生产者/进口物价
    
    0830 - 瑞士央行政策决定
    
    0900 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)终值
    
    0900 - 芬兰央行总裁利卡宁举行记者会
    
    1100 - 英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值
    
    1330 - 美国12月8日当周初请失业金人数
    
    1330 - 美国11月零售销售
    
    1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI)/核心PPI
    
    1500 - 美国10月企业库存
    
    2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
    
    2350 - 日本央行第四季短观调查(完)
   全球重要经济事件一览表                 
 全球外汇市场主要消息                   
 新兴市场重要经济事件预告               
 美国上市公司业绩公布尔日               
 程表                       
 金融市场假期一览表                     
 美国重要政经日程                       
 日本重要政经日程                       
 中国重要政经日程                       
 香港重要政经日程                       
 台湾重要政经日程                       
 
 (编译 徐文焰; 审校 戴素萍)

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