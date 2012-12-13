全球外汇市场12月13日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间) -- - 欧洲理事会会议 0815 - 瑞士11月生产者/进口物价 0830 - 瑞士央行政策决定 0900 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)终值 0900 - 芬兰央行总裁利卡宁举行记者会 1100 - 英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值 1330 - 美国12月8日当周初请失业金人数 1330 - 美国11月零售销售 1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI)/核心PPI 1500 - 美国10月企业库存 2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表 2350 - 日本央行第四季短观调查(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布尔日 程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 徐文焰; 审校 戴素萍)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。