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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:45 BJT

重发-《台湾报摘》--经济日报12月13日

(重发以修改格式)

* 头版头条:

--台湾中央银行总裁彭淮南昨日首度证实,中东主权基金基于配置需求,近期汇入台湾投资股市,12月以来,外资净汇入金额飙上14亿美元(约407亿台币),成为推升台股的主要动能.

* 其他:

--奇美电 董事长暨执行长段行建日前在内部会议订出明年业绩目标,消息人士透露,奇美电明年将脱胎换骨,规划年营收要冲5,500亿台币,年增一成,全年要大赚300-500亿台币,挑战"1天赚1亿元",创"三合一"以来最佳成绩,每股纯益高标达6.31台币.

--寿险公会理事长许舒博指出,经与大陆保监会主席助理李劲夫私下会谈结果,大陆对外资保险业的"532条款"有检讨空间;同时未来台湾寿险业在大陆合资对象,也可望开放为"1对2或2对1",不再只能1对1.

--两岸货币清算机制启动,柜买中心修改相关规定,开放企业在台发行人民币计价国际板债券,只要银行开始承做人民币存款业务后,企业就可申请发行人民币债券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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