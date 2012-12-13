重发-《台湾报摘》--经济日报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以修改格式)
* 头版头条:
--台湾中央银行总裁彭淮南昨日首度证实,中东主权基金基于配置需求,近期汇入台湾投资股市,12月以来,外资净汇入金额飙上14亿美元(约407亿台币),成为推升台股的主要动能.
* 其他:
--奇美电 董事长暨执行长段行建日前在内部会议订出明年业绩目标,消息人士透露,奇美电明年将脱胎换骨,规划年营收要冲5,500亿台币,年增一成,全年要大赚300-500亿台币,挑战"1天赚1亿元",创"三合一"以来最佳成绩,每股纯益高标达6.31台币.
--寿险公会理事长许舒博指出,经与大陆保监会主席助理李劲夫私下会谈结果,大陆对外资保险业的"532条款"有检讨空间;同时未来台湾寿险业在大陆合资对象,也可望开放为"1对2或2对1",不再只能1对1.
--两岸货币清算机制启动,柜买中心修改相关规定,开放企业在台发行人民币计价国际板债券,只要银行开始承做人民币存款业务后,企业就可申请发行人民币债券.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。