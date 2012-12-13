美国与加拿大经济指标预测--12月13日-12月20日****

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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路透12月13日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月10日当周 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.3% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.5% -0.2% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.8% +2.3% 美国核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% 美国核心PPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月8日当周 37.0 37.0 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8 美国续请失业金人数(万人) 12月1日当周 321 320.5 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.4% +0.7% 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +2.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +2.0% +2.0% 1330 美国实质所得(较前月) 11月 +0.1% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.4% 美国产能利用率 78.0% 77.8% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月7日当周 -- 126.8 * 12月17日当周 12月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 负0.5 负5.22 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 -- 33 美国外资净买入美国公债(亿美元) -- -173 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月15日当周 -- -0.7% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,046 赤字1,174.1 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月15日当周 -- +2.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 47 46 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 0.75 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月14日当周 -- 931.2 美国再融资指数 -- 5,242.9 1330 美国房屋开工(万户) 11月 87.5 89.4 美国建筑许可(万户) 87.0 86.8 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国企业获利 第三季修正值 +3.3% +3.3% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.8% +2.7% 美国最终销售 第三季 +2.0% +1.9% 美国隐性平减指数 +2.7% +2.8% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.6% 美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月15日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 12月8日当周 -- -- 1330 加拿大零售销售 10月 -- +0.1% 加拿大扣除汽车的零售销售 -- 持平 1500 美国成屋销售(万户) 11月 484 479 1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- +0.2% 1500 美国领先指标 11月 -0.2% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 -- 负10.7
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。