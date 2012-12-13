版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 09:31 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月13日-12月20日****

路透12月13日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 12月10日当周

 12月13日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1330      美国零售销售(较前月)                                    11月          +0.5%          -0.3%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                                         持平           持平
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                         11月          -0.5%          -0.2%
           美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                   +1.8%          +2.3%
           美国核心PPI(较前月)                                                   +0.2%          -0.2%
           美国核心PPI(较上年同期)                                               +2.2%          +2.1%
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)                     12月8日当周           37.0           37.0
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                         --           40.8
           美国续请失业金人数(万人)                         12月1日当周            321          320.5
 1330      加拿大新屋价格(较前月)                                  10月          +0.1%          +0.2%
 1500      美国企业库存(较前月)                                    10月          +0.4%          +0.7%
    
    
 12月14日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1330      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月          -0.2%          +0.1%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.9%          +2.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                                   +0.2%          +0.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                               +2.0%          +2.0%
 1330      美国实质所得(较前月)                                    11月          +0.1%          -0.2%
 1415      美国工业生产(较前月)                                    11月          +0.3%          -0.4%
           美国产能利用率                                                        78.0%          77.8%
 1530      美国ECRI一周领先指标                             12月7日当周             --          126.8
    
        
    * 12月17日当周

 12月17日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数                          12月          负0.5         负5.22
 1400      美国整体资本净流入(亿美元)                              10月             --             33
           美国外资净买入美国公债(亿美元)                                           --           -173
    
    
 12月18日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 12月15日当周             --          -0.7%
 1330      美国经常帐(亿美元)                                    第三季      赤字1,046    赤字1,174.1
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               12月15日当周             --          +2.2%
 1500      全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                    12月             47             46
 2300      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比                11月             --           0.75
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1200      美国抵押贷款指数                                12月14日当周             --          931.2
           美国再融资指数                                                           --        5,242.9
 1330      美国房屋开工(万户)                                      11月           87.5           89.4
           美国建筑许可(万户)                                                     87.0           86.8
    
    
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 1330      美国企业获利                                    第三季修正值          +3.3%          +3.3%
 1330      美国国内生产总值(GDP)环比年率                     第三季终值          +2.8%          +2.7%
           美国最终销售                                          第三季          +2.0%          +1.9%
           美国隐性平减指数                                                      +2.7%          +2.8%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                                         +1.6%          +1.6%
           美国核心PCE物价指数                                                   +1.1%          +1.1%
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)                    12月15日当周             --             --
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                         --             --
           美国续请失业金人数(万人)                         12月8日当周             --             --
 1330      加拿大零售销售                                          10月             --          +0.1%
           加拿大扣除汽车的零售销售                                                 --           持平
 1500      美国成屋销售(万户)                                      11月            484            479
 1500      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)                10月             --          +0.2%
 1500      美国领先指标                                            11月          -0.2%          +0.2%
 1500      美国费城联邦储备银行制造业指数                          12月             --         负10.7

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐