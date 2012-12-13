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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 08:50 BJT

日本股市: 日经指数涨至9,700上方,为4月初以来首见

路透东京12月13日 - 日股日经指数 涨至9,700上方,至八个月高点.

日股目前上涨1.2%至9,696.20点,为4月初以来首见.(完)

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